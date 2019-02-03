حبس مُعلِّمة 4 أيام بتهمة ابتزاز خليجي بفيديوهات جنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مُعلِّمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بابتزاز خليجي بفيديوهات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورد بلاغ لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة خليجية يدعى "ع. ج"، بتعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية كانت على هاتف فقده قبل أيام من الواقعة.

وكشفت التحريات واستخدام التقنيات الحديثة أن المتهمة تدعى "ع. ع" مُعلمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلون.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.