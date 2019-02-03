أخبار مصر | "الصحفيين" تعلن الجدول الزمني لانتخابات التجديد.. وجمال عبدالرحيم رئيسًا للجنة المشرفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تعلن الجدول الزمني لانتخابات التجديد.. وجمال عبدالرحيم رئيسًا للجنة المشرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، عن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، بدءًا من يوم 10 فبراير الجاري، لمدة 5 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا آخر يوم حتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

كما قرر المجلس في اجتماعه اليوم، فتح باب الطعون للمرشحين، بدءًا من يوم 15 حتى يوم 19 فبراير، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا آخر يوم حتى الـ12 ظهرًا فقط، على أن تُعلن الكشوف النهائية في نفس اليوم.

كما قرر مجلس النقابة اختيار جمال عبدالرحيم عضو المجلس، رئيسًا للجنة المُشرفة على العملية الانتخابية.

وقرر المجلس أيضًا مخاطبة مجلس الدولة، للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي في مارس المقبل على مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و6 من أعضاء المجلس المُنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميري ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل.

ومن الأسماء المطروحة للترشح على مقعد النقيب: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن.