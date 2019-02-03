«ليس لدينا تصور».. كيف ترى الأحزاب تعديل الدستور؟

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تحدث قيادات عدد من الأحزاب عن خطواتهم بعد طلب تعديل الدستور.. الوفد: دعوة جميع قواعد الحزب للاجتماع.. والمصريين الأحرار: هناك مواد أخرى يجب التطرق إليها وتعديلها

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم الأحد، شروع النواب في تعديل الدستور، بناءً على طلب تقدم به خُمس أعضاء مجلس النواب، طبقًا لنص المادة 226 من الدستور، حيث أكد عبد العال، أنه تلقى طلبًا موقعًا من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل مواد الدستور. وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الرؤى اتفقت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وكان المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تمنح المزيد الحريات.

«التحرير» سألت عددًا من قادة الأحزاب تحت قبة البرلمان؛ لمعرفة رأيهم في مقترحات تعديل الدستور، خاصة مادة "مدة الرئاسة"، وهل سيصوتون عليها بالإيجاب أم السلب؟ الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، قال إن الحزب ليس لديه أى تفاصيل تخص طلب تعديل الدستور المقدم من 120

«التحرير» سألت عددًا من قادة الأحزاب تحت قبة البرلمان؛ لمعرفة رأيهم في مقترحات تعديل الدستور، خاصة مادة "مدة الرئاسة"، وهل سيصوتون عليها بالإيجاب أم السلب؟

الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، قال إن الحزب ليس لديه أى تفاصيل تخص طلب تعديل الدستور المقدم من 120 عضوًا من أعضاء البرلمان، منوهًا بأن الحزب سينتظر للإفصاح عن المواد المراد تعديلها بشكل رسمي، وبعدها سيدعو الحزب جميع قواعده بالنجوع والقرى والمحافظات للاجتماع لمناقشة ودراسة التعديلات على المواد.

ما عنديش فكرة

وأضاف الهضيبي لـ"التحرير"، أن الحزب ليس لديه أي تصور مسبق تجاه أي تعديل لمواد الدستور، لكنه في انتظار معرفة المواد المراد تعديلها لإبداء رأيه وقراره، وعن هل شارك أي من أعضاء حزب الوفد في التوقيع على طلب التعديلات الدستورية المقدم من الـ120 عضوًا، كون الحزب يمثله تحت قبة البرلمان 45 عضوًا، فأجاب: "ما عنديش فكرة".

بدوره، قال الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يمكن اختزال الحديث عن التعديلات الدستورية، في تعديل مدة الرئاسة فقط، منوهًا إلى أن هناك مواد أخرى يجب التطرق إليها والحديث عنها، لتعديلها في الدستور، ورحب بما قدمه الـ 120 عضوًا في طلبهم بتشكيل غرفة نيابية ثانية (مجلس الشورى)، معتبرًا وجود مجلس الشورى ضرورة ملحة.

غالبًا لأ

وعن قبوله أو رفضه تعديل مدة الرئاسة، أوضح العلايلي في حديثه لـ"التحرير"، أنه لن يبدي رأيه هو أو الحزب إلا بعد الاجتماع والنقاش والدراسة وتقرير ما يراه أعضاء الحزب مناسبًا، وبسؤاله عن هل مثلكم أي من الأعضاء الـ120 في طلب تعديل الدستور، أجاب: "غالبًا لأ.. مافيش حد من الجبهة الخاصة بي شارك في طلب التعديل.. والحزب منقسم لفريقين"، ويتصدر حزب المصريين الأحرار التمثيل البرلماني تحت قبة البرلمان بـ65 نائبًا.

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وأفاد العلايلي أن هناك مواد بالدستور يرغب في تعديلها، ومنها المادة الثانية، التي تنص: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، متابعًا: "إذا كنا ننادي بدولة مدنية، فيجب أن لا تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، ولكن أن تكون الشريعة الإسلامية "مصدرا من مصادر التشريع"، وليست هي مصدر التشريع الوحيد.

تعديل الدستور لمصلحة المواطن

وقال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الهدف من تعديل الدستور المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية، والدساتير مش قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل، فدستور 2014 نفسه نصّ على التعديل في المادة 226 منه، الذى تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة.

وأضاف والي، ما أن استقرت الأوضاع فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده، وهذا ليس نقدًا، لكنه توافق مع موجبات التطوير، ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، مؤكداً أن توقيعه على طلب تعديل مواد فى الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك، والحفاظ المكتسبات التى تحققت، وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلى النور.

وأفاد أمين عام حزب مستقبل وطن، أنه وقّع على طلب التعديل ضمن الـ120 نائبًا، منوهًا بأن توقيعه على طلب التعديل جاء وفقا لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، الذى وضَّح طريقة وإجراءات التعديل من خلال ما تضمنته (المادة 226) في نصها: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه".

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وأضاف والي، أن المجلس سيصدر قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء”.