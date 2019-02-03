شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاج على»: «تسلل» سفير إسرائيل مرفوض.. ومد المعرض شبه مستحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ إن جمهور اليوبيل الذهبى للمعرض تجاوز 2.5 مليون زائر حتى أمس.

وأشار رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، إلى أن مد فترة المعرض حتى نهاية الأسبوع، مسألة شبه مستحيلة؛ بسبب ارتباط إدارة مركز المعارض باستضافة تنظيمات معارض أخرى، تبدأ فى الـ11 من فبراير الجارى، مشيرا إلى إشادات غير عادية من الجمهور والمثقفين على السواء بالتنظيم.

وبشأن تواجد السفير الإسرائيلى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى؛ قبل أيام، علق بأن وجوده مرفوض من جموع المثقفين واتحاد الكتاب وكافة النقابات المهنية الرافضة للتطبيع، لكن تسلله تم بطريقة لا علم لأحد بها، ولم يستقبله أحد من هيئة الكتاب أو الوزارة أو العاملين بالمعرض، مؤكدا مواقف المثقفين الوطنية المتسقة مع المصلحة العليا للدولة ومؤسساتها فيما يتعلق بالتعامل مع هذا «الكيان» وممثليه، كما لا يمكن تجاوز الإدارة السياسية والإرادة الشعبية والالتفات عن رؤية وطنية للمثقفين المدركين صراحة محاولات الوقيعة بينهم وبين الدولة ومؤسساتها.