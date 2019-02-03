شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 فبراير لمدة 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، التفاصيل والإجراءات المنتظر قيام اللجنة بها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تم تشكيها برئاسته، وعضوية الخمس أعضاء المكملين مدتهم بمجلس النقابة.

وأوضح «عبدالرحيم»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن فتح باب الترشح سيكون يوم 10 فبراير المقبل، ويمتد لمدة 5 أيام حتى يوم 14 فبراير، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تعلن الكشوف للمرشحين في اليوم الأخير.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أنه سيتم فتح باب التنازلات والطعون بداية في الفترة من (15-19) فبراير، منذ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، عقد اجتماعه، اليوم، لتحديد ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بحضور حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى، وإبراهيم أبوكيلة وكيلي النقابة، وأيمن عبدالمجيد، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وجمال عبدالرحيم من أعضاء مجلس النقابة.