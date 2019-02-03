مصر | "تسبب كوارث صحية".. إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسبب كوارث صحية".. إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم تسبب أضرارا صحية لمتناوليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عن قيام "معتز.نع.ا.ا" 29 سنة، المدير المسئول عن مصنع لمكسبات الطعم بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من مكسبات الطعم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وليست مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق وأماكن التصنيع محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، استهدفت المصنع المشار إليه وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش المصنع عثر على طن و500 كجم، مكسبات طعم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إحباط ترويج 43 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالبدرشين

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مصنعين غير مرخصين بمركز البدرشين، وضبط داخلهما 43 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام قبل طرحها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة.

توصلت معلومات وتحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أيمن إ.ص، صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة البدرشين، بتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من مستلزمات رديئة من مخلفات المحاجر واستغلال علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى وطرحها بالأسواق للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المصنع المشار إليه حيث امكن ضبط المدير المسئول عن المصنع عمرو م.م، 22 سنة، وبتفتيش المصنع تم ضبط 18 طن و850 كيلو جرام منتج نهائي، أسمدة ومخصبات زراعية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

كما أكدت التحريات قيام ياسر ك.م، صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة البدرشين، بتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من مستلزمات رديئة من مخلفات المحاجر واستقلال علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى وطرحها بالأسواق للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع جلال ع.ك،21 سنة، وبتفتيش المصنع تم ضبط 25 طن منتج نهائي، أسمدة ومخصبات زراعية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.