مصر | أمن الجيزة يزيل 34 لوحة إعلانات في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يزيل 34 لوحة إعلانات في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط "63 مخالفة سحب متنوع، 20 سرفيس، 146 كلبش، 6 تصالح فوري، 85 نموذج 125، حجز سيارة"، وفي مجال المرافق، تم ضبط "43 كرسي بلاستيك، 3 ميزان، 4 إستاند، 2 إسطوانة غاز، 3 شمسية، شعلة، 34 لافتة إعلانات، 25 طن قمامة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة تعيين الرائد سامح بدوي رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، والرائد أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

كما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.