مصر | "بعربية ملاكي".. سقوط 3 من أخطر مروجي الحشيش في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعربية ملاكي".. سقوط 3 من أخطر مروجي الحشيش في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على 3 من أخطر مروجي المخدرات بمنطقة العمرانية، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي مخلوف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام كلًا من أحمد.م.ح.أ، عاطل، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية أموال عامة، أدهم.أ.ص.م، عاطل، 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمحكوم عليه الهارب في 3 قضايا (ضرب، إتلاف، سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف)، حسني.ف.م.ح، عاطل، 32 سنة، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال اتجار المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالحصول على إذن من النيابات المختصة.

تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جم، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي 28400 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني، بالأحكام الصادرة ضده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أمن الجيزة يضبط 6 آلاف قرص مخدر بالعجوزة

شن قطاع أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة والأسلحة الناريه والأسلحة البيضاء بمنطقة العجوزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سلاح ناري و11قضية مخدرات تم خلالها ضبط 350 جرام حشيش، 510 جرام الاستروكس المخدر، 6782 قرص مخدر، 3قطع سلاح أبيض وتنفيذ156 حكم قضائي، 3 ضبط وإحضار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.