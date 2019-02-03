أخبار مصر | والي: 4 مليون جنيه مبيعات "ديارنا" في يومه الثاني عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي: 4 مليون جنيه مبيعات "ديارنا" في يومه الثاني عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، أن معرض ديارنا 2019 فى دورته الحالية يشهد إقبالا كبيرًا من الزوار، وقد بلغ إجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه فى 21 من يناير الماضى وحتى امس الثانى من فبراير الجارى، نحو 4 مليون جنيه، حيث وجهت والي الدعوة للجمهور المصرى لزيارة المعرض ودعم المنتج والصناعة المصرية بما تحمله من تراث وجودة خامات وتصميمات مبتكرة، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور بالمعرض هي المفروشات بجميع انواعها والاكسسوار والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.

ويشهد االمعرض الذى يحتفى بمحافظة اسوان كضيف شرف فى دورته الحالية بأعتبارها عاصمة افريقيا فى 2019، تنظيم العديد من الانشطة التى تقام لاول مره منها العروض الفولكلورية و العروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها اضافة الى منطقة مخصصة للاطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب اطفالهم كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التى تعبر عن البيئات المصرية المختلفه فضلا كون المعرض لاول مرة صديق للبيئة.

وكانت والي قد أفتتحت المعرض برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما زار المعرض خلال هذه الفترة عدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني، وحرم سفير لبنان بالقاهرة، وسفير دولة بيرو وحرمه، بالأضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل.

جدير بالذكر فإنه من المقرر انتهاء فعاليات المعرض المقام بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر فى الخامس من فبراير الجارى، ويشارك فى المعرض فى دورته الحالية حوالي ٥٠٠ عارضا على مساحة ٥ الاف متر مربع ويفتح ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساء.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، بمدينه نصر بالقاهرة.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر أن عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر.

جدير بالذكر أن غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساء.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض عقب اعلان رئيس الجمهورية اسوان عاصمة افريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.