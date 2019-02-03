الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل

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مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل أحكام بقانون الضريبة على الدخل الصادر، ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

كما نص مشروع القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي أرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة، على أن "تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتي: "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة".وقالت لجنة الخطة والموازنة