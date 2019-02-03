انت الان تتابع توزيع سجائر كليوباترا على النواب لمقارنتها بالمهربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزع النائب محمد فؤاد، علب سجائر كليوباترا على أعضاء البرلمان بحضور قيادات الشركة الشرقية للدخان، للمقارنة بين العبوات المنتجة محليًا والمقلدة والمهربة عبر المنافذ الجمركية. وانتقد، تساهل المسؤولين الحكوميين في دخول هذه السجائر بالمخالفة للقانون والإضرار بسمعة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، متهمًا مسؤولي الشركة بإهدار المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان.

وناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة. وقال محمد فؤاد،