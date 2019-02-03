النواب يحيل 4 قرارات جمهورية إلى اللجان النوعية

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أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 4 قرارات لرئيس الجمهورية و5 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة. وأحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ

كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018. وأعلن عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018، والموقعة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة الموقعة في بروكسل في 17 أكتوبر و30 أكتوبر 2018، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال رئيس مجلس النواب إلى نفس اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بين وزارة التعليم العالي، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة. وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، إلى لجنة القوى العاملة. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التامين الاجتماعي الشامل، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة. وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي جمعة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل أحكام بقانون الضريبة على الدخل الصادر، ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية". (التفاصيل)

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