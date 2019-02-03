شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: ميزان التجارة بين مصر وألمانيا يقترب من 5.7 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وزير الاقتصاد الألماني اليوم خطوة على الطريق الصحيح، وخطوة هامة لزيادة الاستثمار في مصر.
وأشار «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إلى أن ميزان التجارة بين مصر وألمانيا يقترب من 5.7 مليار يورو، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الألمانية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: ميزان التجارة بين مصر وألمانيا يقترب من 5.7 مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.