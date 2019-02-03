شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول إنشاء وحدة رصد للتنبؤ بأمراض النبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور عماد الدين محمود حجازي، المدير التنفيذي لصندوق العـــــلوم والتنمية التكنولوجية، حول تمويل الصندوق لمشروع إنشاء وحدة رصد للتنبؤ بأمراض النبات بمبلغ (اثنين مليون جنيه)، للحد من الخسائر التي تواجه القطاع الزراعي نتيجة إصابة الزراعات بالأوبئة والأمراض.

وأِشار التقرير إلى أن المشروع الممول من صندوق العلوم لبناء محطة رصد جوي بالتعاون مع وحدة رصد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية بصفتهم أصحاب الخبرة في مجال مقاومة الأمراض النباتية من خلال المشروع باستخدام التكنولوجيات الحديثة لنظم الإنذار المبكر للأمراض النباتية.

وتضمن التقرير أيضًا أن بناء وحدة الرصد الجوي يحتوي على مجموعة من الحساسات لقياس درجة حرارة الجو والتربة وقياس الرطوبة والأشعة الشمسية والأمطار وقوة وسرعة واتجاه الريح، حيث يتم تجميع كل تلك القراءات المختلفة على برنامج تم تصميمه وتنفيذه من خلال المشروع يقوم بمعالجتها خوارزمياً ليصل إلى نتائج تحدد إمكانية التنبؤ باحتمالية إصابة النبات المزروع بأي مرض أو وباء زراعي متوقع من عدمه، وإعطاء تحذيرات للقائمين على العملية الزراعية من أصحاب المزارع والمزارعين بضرورة الاستعداد ورش مبيدات معينة تحسبًا للإصابة بأحد الأمراض النباتية المتوقعة، وهو ما يؤثر إيجابًا على المجتمع الزراعي ويقلل من نسب الإصابة بالأمراض والأوبئة الزراعية، مما يعزز من كفاءة المحاصيل وجودتها فضلاً عن الأثر الاقتصادي الهائل للمشروع.

ومن جانبه، أكد «عبدالغفار» على الدور الفعال لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل الأبحاث العلمية التي تساهم في تقديم حلول لمشكلات المجتمع في كافـــة المجالات، والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

يذكر أن هذا المشروع يمكن له التنبؤ بالأوبئة النباتية التي يوضحها للمزارعين في منطقة معينة أن الظروف مناسبة بدرجة كافية للإصابة بالمرض وحدوث الوباء، خاصة بسبب التغيرات الجوية التي نشهدها بصورة كبيرة، وذلك باستخدام البحث العلمى والمشروعات البحثية التي تخدم المجتمع وكان آخرها مشروع وحدة رصد مبتكرة من قبل فريق متعاون من هندسة القاهرة ومركز البحوث الزراعية لاستحداث وحدة تنبؤ بالتغيرات الجوية والأمراض التي تصيب النباتات من خلال الإنذار مبكرا بها لتفادى التلفيات التي قد تنتج عن ذلك، ومساعدة المزارعين في تحديد الوقت الذي يتم فيه تطبيق تقنيات المكافحة للمرض النباتي وكميات المبيدات اللازمة لمكافحة المرض.