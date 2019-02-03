شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إنشاء مكتب لتلقي طلبات كبار السن والشكاوى من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الأحد، إنشاء مكتب خاص بالبوابة الإلكترونية الأمامية يخصص لتلقي طلبات كبار السن وذوي الحالات الخاصة، بجانب مكتب آخر لتلقي شكاوى المواطنين وإنشاء سجل لقيد الشكاوى، على أن يتم عرضها في اليوم التالي على المستشار إبراهيم الصياد، رئيس المكتب الفني للعمل على حلها وإصدار قرار بشأنها عملا بحق المواطنين في التقاضي، على أن يتم إخطارهم بنتيجة الفحص في اليوم التالي، كما تم تكليف المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفني بمتابعة تنفيذ القرار.

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