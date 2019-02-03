شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فحص أوراق المرشحين فى انتخابات أشمون تستبعد مرشحا وتقبل 17 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن لجنة فحص اوراق المرشحين في الانتخابات التكميلية لدائرة اشمون بالمنوفية على المقعد الخالي لوفاة نائبها استبعدت أحد المرشحين ليصبح عدد الذين تم الموافقة على طلبات ترشحهم 17 مرشحا.

وأوضح المستشار محمود حلمى الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لجنة تلقي طلبات المرشحين كانت قد تلقت 18 طلب بينهم لمرشح مستقبل وطن ممثل، للأحزاب السياسية و17 طلب لمستقليين مشيرا إلى أنه عقب قيام لجنة فحص الطلبات بمراجعة الأوراق والبت فيها تم استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفاءه الشروط والأوراق المطلوبة ليصبح الذين قبلت أوراقهم 17 مرشحا.

وأكد الشريف ان الهيئة ستقوم غدًا الإثنين بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين المتضمنة كشفا بأسماء المترشحين ورموزهم.