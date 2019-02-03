نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الراحل مصطفى بلال السبت القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل مصطفى بلال مدير تحرير جريدة الأخبار، مساء السبت القادم الموافق 9 فبراير الجارى ، بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع الساعة السادسة مساء. وأضافت النقابة فى بيان لها ،أن حفل التأبين سيكون بحضور أسرته وأصدقائه وتلاميذه الكثر الذين ساهم في تكوين شخصيتهم الصحفية بجريدة الأخبار، ونخبة من الكتاب الصحفيين والإعلاميين الذين ربطتهم بالراحل ذكريات ومواقف إنسانية.

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