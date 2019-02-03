شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وحدات المحروسة مفروشة من مجاميعه وبأجهزة كهربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر "دوت مصر"، أول فيديو من داخل الوحدات السكنية بمشروع المحروسة 1، والتى افتتحها الرئيس مؤخرا، ضمن مشاريع تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصرى، دون تحمل المواطنين أى تكاليف خاصة ببناء الوحدة.

ويوضح الفيديو تجهيز الوحدة السكنية، كما وجه رئيس الجمهورية، بكل الفرش والأجهزة الكهربائية، حيث تحتوى الوحدة السكنية على "أنتريه وسفرة ونيش وغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال بسريرى أطفال، ومطبخ خشبى، وأجهزة كهربائية شاشة 32 بوصة وريسيفر وسخان وثلاجة وبوتجاز وغسالة"، كما أن الوحدة بها كافة التشطيبات ولمبات الإضاءة وأطقم الحمام والمطبخ.

ومشروع المحروسة 1 تم بناؤه على 33 فدانا، به 3229 وحدة سكنية، وعمارة للمرأة المعيلة بها 72 وحدة سكنية.

ويضم المشروع أيضا حضانة بمساحة 450 مترا، ومركزا طبيا على مساحة 1200 متر، وآخر تجاريا بمساحة 900 متر، وحدائق 2500 متر، وملاعب ومسجد يسع 400 مصلى، ونقطة إطفاء 950 مترا، ونقطة شرطة 950 مترا مربعا، فيما يبلغ إجمالى تكلفة إنشاء مشروع "المحروسة 1" 640 مليون جنيه.