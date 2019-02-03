شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": 165 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معرض ديارنا بمحافظة الأقصر يجد إقبالا واسعا من السائحين وأهالى مدينة الاقصر حيث بلغ إجمالى المبيعات حتى رابع أيامه 165 ألف جنيه، ويجد المعرض حضورا لتنوع المنتجات والاشغال المتميزة والخامات ذات الجودة العالية إضافة الى تميزها بعبق التراث المصرى الاصيل .

وقالت أمانى غنيم، رئيس الادارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن المعرض والذى تم افتتاحه فى 29 من يناير الماضى و المقام على مساحة 420 مترا يضم المنتجات المتميزة لـ45عارضا من جمعيات الاسر المنتجة بالمحافظات المختلفة ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنه مع جهاز المشروعات الصغيرة "الصندوق الاجتماعى، ويلقى الركن الخاص بمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة اقبالا لتنوع المنتجات وتميزها مشيرة ان اكثر المنتجات اقبالا منتجات اخميم والخيامية واشغال الصدف والاكسسوارات.

وتتنوع المنتجات بالمعرض بين المشغولات اليدوية ومنتجات الخيامية وأشغال الصدف والنحاس كذلك أشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوى إضافة الى التصميمات الراقية من مشغولات الفضه وأشغال الكروشيه و منتجات اخميم والمفارش والستائر و ملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.