شكرا لقرائتكم خبر عن ركن الخط العربي يجذب زوار معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ركن الخط العربي بمعرض الكتاب من جذب العديد من رواد المعرض نحو الخط العربي مرة أخرى، وكان أحد أبرز الأماكن التى أقبل عليها الزوار.

وقال إسماعيل عبده، الخطاط بمشيخة الأزهر الشريف، أن الخط العربى يعتبر فن وعلم درس فى نفس الوقت، مشددا على أن الركن كان فكرة لجذب الزوار تجاه الخط العربى.

وأشار إلى أن معظم رواد المعرض طلبوا كتابة أسمائهم وكتابة أسماء من يحبوهم إضافة إلى آيات قرآنية.

وأشار إلى أنهم يستخدمون فى الكتابة خط الثلث والرقعة والكيواني.