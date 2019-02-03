شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بدء الدراسة في الجامعة الألمانية في سبتمبر 2020، موضحًا أنه من المقرر أن يتم قبول 7 آلاف طالب وطالبة بالجامعة عقب افتتاح وانتهاء المراحل جميعًا.

وأوضح عبد الغفار، خلال حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وومثلى تحالف الجامعات الألمانية، أن تمنح درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه فى الجامعات الألمانية، مشيرًا إلى أنها تعتمد على عدة تخصصات " الهندسة والعمارة، والمعلوماتية - علوم الكمبيوتر - الاقتصاد وإدارة الأعمال - الإدارة العامة - التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء – السياحة – التصميم والترميم".

وأكد الوزير أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد فرص قوية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، لافتا أن الجامعة عبارة عن تجمعات من 10 جامعات ألمانية يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدراية الجديدة، كما أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها من ألمانيا، وشروط القبول بها هي نفس الشروط المتبعة فى الجامعات الأم، وكذلك شروط القبول تطبق بنفس الوضع على شهادات التخرج منها.

يذكر أن الاتفاقية الخاصة بإقامة الجامعة الألمانية بمصر وقعت بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصر ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الألمانى للدراسات الدولية، ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا في شهر أكتوبر من العام الماضى.