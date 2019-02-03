"النواب" يوافق على المادة الخاصة بإجازة عضو هيئة التدريس للسفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 89 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بتنظيم مدة الإعارة لأعضاء هيئة التدريس وذلك بعد حذف عبارة " ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات".

وتنص المادة بعد الحذف، كما وافق عليها مجلس النواب على: "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المُنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1، و(70) أولاً/1 من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

وخلال مناقشة المادة اقترح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يجوز النظر فى ترقية عضو هيئة التدريس أثناء مرافقة الزوج المرخص له بالسفر الا عند عودته لجامعته الأصلية.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: "لابد من ضبط الترقية حتى لا يتقدم أحد لم يقضى الفترة الزمنية المنصوص عليها وفقا للقانون لترقى دون حق، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب آلية تضمن تنفيذ هذا الأمر، متابعا: نشجع السفر ولكن وفقا للقانون وحتى لا نفرغ الجامعات المصرية من الكوادر".

وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن الجامعات الوليدة هي التي تتأثر، وهذا يعود للعشوائية، لافتا إلى أن كلية الطب بأسوان لا يوجد بها أحد وهذا يعود لعدم تعيين أحد من أبناء المحافظة، وأن كلية الحقوق لا يوجد بها سوى أستاذ مساعد فقط.