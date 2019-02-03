عصام شرف: الانعزالية أبرز سلبيات العالم.. واستمرارها يؤدي إلى تدميره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الانعزالية هي أكثر السلبيات التي يعاني منها العالم، ضاربا لها المثل بما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية.

وأضاف "شرف"- خلال ندوة "مبادرة الحزام والطريق"، التي عقدت مساء الأحد، بمعرض الكتاب، أن الانعزالية إذا استمرت في العالم كله ستؤدي إلى تدميره بالكامل، مشيراً إلى أن العالم في أمس الحاجة إلى التعددية.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" مبنية على التواصل بين الدول، وأطلقتها الصين عام 2012، لافتا إلى أنها منصة للتعاون الدولي.​