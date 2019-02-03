محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، اللائحة الخاصة بتنظيم التصرفات المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات.
وذكرت الجريدة، أنه تمت الموافقة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزاري رقم 340 بتاريخ 15/1/2017 بتشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة كاملة للائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، وعلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 12 يناير 2019.
وجاءت بنود اللائحة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.