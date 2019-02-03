الجريدة الرسمية تنشر قرارين بشأن ضوابط الانتخابات في الخارج لدائرة أشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية قرارين خاصين بعدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها ومقارها في الانتخاب التكميلي بالدائرة الخامسة - أشمون بالمنوفية، إضافة إلى تحديد كيفية تنظيم تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها في 1 و2 مارس بالخارج.

القراران حملا أرقام 12 و13 لسنة 2019.

وحدد القرار 12 لسنة 2019، عدد لجان الانتخابات بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات مصر بالدول المختلفة، حسب الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

وتضمن القرار 13 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تصويت المصريين بالخارج "أن لكل مصري مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار أحد المرشحين في الدوائر المذكورة، على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.