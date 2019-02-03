بالفيديو.. لحظة هجوم قوات الأمن على منطقة "السحر والجمال".. ومصرع عنصرين إجراميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة مداهمة قوات الأمن لمنطقة السحر والجمال .

وأعلنت وزارة الداخلية، عن جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال و التي أسفرت عن مقتل عنصرين إجراميين.

كما أسفرت الحملات خلال أسبوع، عن ضبط 70 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري وعناصر اجرامية خارجة عم القانون ومطلوب ضبطها.

شنت الحملات بالاشتراك بين قطاع الأمن العام، مع إدارات البحث الجنائي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حيث تم توجيه الحملات الأمنية المُكبرة لاستهاف المنطقة المُشار إليها.