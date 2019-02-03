أخبار مصر | هيثم طوالة: تحويل معتز مطر إلى مستشفى الأمراض العصبية باسطنبول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: تحويل معتز مطر إلى مستشفى الأمراض العصبية باسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جبهة شباب الصحفيين في بيان لها اليوم، أن عدم ظهور الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا في برنامجه أمس "مع معتز" على شاشة قناة الشرق الإخوانية وقيامه بكتابة تدوينة له على تويتر يعتذر فيها للمشاهدين عن عدم تقديم الحلقة لظروف خارجة عن إرادته وسوف يعود قريبا بإذن الله هو تأكيد على ما انفردت به الجبهة حول تحويله لمستشفى "nplstanpul " المتخصصة في الطب النفسي وعلم النفس والأمراض العصبية في اسطنبول بعد أن سقط على الأرض مغشيا عليه وتم نقلة إلى مستشفى "اجي باديم" ومنها إلى مستشفى الأمراض النفسية بعد أن نصحه الأطباء بالعلاج النفسي بعد ظهور حالات تشنج وعصبية وصلت إلى حد الهذيان بعد إفاقته.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم :إن التصريحات التي انفردنا بها حول اكتشاف مرض معتز مطر النفسي والذي حاول أيمن نور ورفاقه من جماعة الإخوان الإرهابية إخفائه خوفا من كشفة وافتضاح أمره إلا أننا نجحنا في اختراق وكشف المسكوت عنة وحددنا اسم المستشفى والطبيب المعالج وطريقة العلاج.

وأضاف طوالة إن المواقع والوكالات المصرية والعربية التي وصلت إلى أكثر من 70موقع ووكالة في مصر و السعودية والإمارات والبحرين والكويت وتونس أبرزت انفراد هيثم طوالة بكشف حقيقة مرض معتز مطر النفسي بالإضافة إلى إن محرك البحث "جوجل" رشح تصريحات الجبهة عن مطر كأهم الأخبار الرائجة في الوطن العربي.

يذكر إن جبهة شباب الصحفيين قد كشفت أمس إن معتز مطر مريض نفسي ومصاب باضطرابات عصبية ويتلقى العلاج في مستشفى nplstanpul حيث يحصل على جرعات علاج مكثفة منها الأدوية وجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع تحت إشراف البروفيسير نزهات برهان، وان مطر رفض في بداية الأمر الاستجابة للعلاج إلا أن أيمن نور أقنعه ورافقه حتى دخول المستشفى.