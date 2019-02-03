مصر | كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة فيلا صاحب شركة بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا" صاحب شركة للمواد العازلة، 49 سنة، ومقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة مائتين ألف جنيه، مصوغات ذهبية، من داخل الفيلا ملكه.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وتبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها "آية.إ.ه.ع" 33 سنة، خادمة طرف المبلغ، ومقيمة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطها، وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع.ا.ع.ا"، سائق، 42 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في 4 قضايا (مخدرات، شيك) آخرهم مخدرات، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مائة واثنان وخمسون ألف جنيه، والمصوغات المبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وأضافا المتهمان، بإنفاقهما باقي المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.