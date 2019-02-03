شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية يشيد بمستوى تنظيم معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير ناصر كنعاني، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، كما زار بعض دور النشر المصرية والأجنبية المشاركة في المعرض.

وتحدث «كنعاني»، خلال حديثه مع بعض الكتاب ومسؤولي دور النشر عن القواسم التاريخية والحضارية والثقافية الإيرانية والمصرية المشتركة، كما أبدى إعجابه بالتنظيم الرائع وبمستوى الوعي والإقبال الجماهيري على المعرض، مشيرًا إلى مكانة مصر وإيران الرائدة في مجال نشر الكتب والاهتمام البالغ بالكتاب والقارئ من قبل الشعب والنخب في كلا البلدين وأيضا تعليم اللغتين العربية والفارسية في كل منهما.

واعتبر رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة أن تقوية الاتصال بين الناشرين المصريين والإيرانيين والمشاركة المتبادلة في معرضي القاهرة وطهران الدوليين للكتاب تعدان مجالًا لتنمية العلاقات الثقافية والعلمية وزيادة التعاون الثنائي بين دولتين كبيرتين.