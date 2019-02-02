الأوقاف تعلن موضوعات حملة "مكارم الاخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات الدروس الأخلاقية لحملة "مكارم الأخلاق" لشهر جمادى الآخرة 1440هـ ، والتى يتم نشرها مكتوبةً في مجلة "منبر الإسلام" التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وأوضح بيان لوزارة الاوقاف مساء اليوم السبت، أن موضوعات كل يوم اثنين هى (الرضا) و (إفشاء السلام) و(المراقبة) و (الإيثار) و (حفظ اللسان).
وأشار البيان إلى أن إعلان تلك الموضوعات يأتى استمرارا لحملة "مكارم الأخلاق" للتعريف بأخلاق نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين ، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام.
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