أخبار مصر | برلماني عن مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات: "90% من الشعب المصري عايز كده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات: "90% من الشعب المصري عايز كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، تضامنه مع ائتلاف "دعم مصر"، بالتقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وقال "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365": " بصرف النظر عن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات وجهد مخلص لخدمة الوطن، لكن 4 أعوام فقط غير كافية لأي رئيس دولة على أن يحقق إنجازاته على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعديل أصبح أمر ضروري.

وأضاف النائب: أن أي مشروع صغير يحتاج أكثر من 4 أعوام، وعندما نقوم ببناء المنزل نأخذ أكثر من 5 سنوات حتى يتم بشكل نهائي، مؤكدًا أن تعديل الدستور من 4 إلى 6 أعوام أمرًا معقولًا في هذا الوقت، مشيرً إلى أن 90% من الشعب المصري يوافق على مد فترة الرئاسة.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.