شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «التشييد والبناء» و«التجاري وفا» لدعم شركات المقاولات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، السبت، مذكرة تفاهم مع التجاري وفا بنك – مصر- تهدف إلى الترويج لشركات المقاولات المؤهلة لزيادة حركة تصدير خدماتها إلى الدول الأفريقية مع التأكيد على زيادة الحصة السوقية لها.

واتفق الطرفان على مد التعاون على المستوى الإقليمي في قارة أفريقيا بهدف الترويج لصناعة المقاولات في المنطقة من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات المقاولات.

تأتي مذكرة التفاهم تأكيداً على استراتيجية مجموعة التجاري وفا بنك التي تولي أهمية خاصة للتواجد بفاعلية في الأسواق الإفريقية الهامة، كما تساهم المذكرة في زيادة حركة تصدير خدمات شركات المقاولات إلى الدول فضلاً عن زيادة معدلات حصصها السوقية.