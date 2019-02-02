شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» يوضح الفرق بين العلاوة الدورية والاجتماعية في «الخدمة المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.

وقال «الشيخ» خلال شرح أهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، السبت، إن «الأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دوري»، مشيرًا إلى أن «العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميًا العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضي».

وفي رد على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي أعوام 2012 و2013 و2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفي في يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليًا.