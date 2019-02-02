شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام طائرة جديدة لأسطول «مصر للطيران» للشحن الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه وصلت إلى مطار القاهرة، السبت، الطائرة الثانية من طراز الإيرباص «A330 200» حمولة 59 طن بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، قادمة من مطار دريسدن بألمانيا، لتنضم لأسطول شركة الشحن الجوي لتصبح تضم طائرتين من هذا الطراز العريض.

وأضاف «عادل» في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيساهم أسطول طائرات الشحن الجوي بعد تحديثه بشكل فعال في نقل الصادرات المصرية التي تشهدا تزايدا إلى أوروبا وأفريقيا ودول العالم خاصة مع عمليات التطوير في قرية بضائع مطار القاهرة والمطارات المصرية وافتتاح مطارات جديدة .

وأشار الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى أنه تم تحويل الطائرة في شركة «EFW» العالمية المتخصصة في صيانة وتحويل الطائرات بترخيص من شركة إيرباص العالمية، كما أنه من المتوقع انضمام الطائرة الثالثة بعد 6 أشهر وجار دراسة ضم طائرتين إضافيتين ليكون في أسطول الشركة ٥ طائرات من هذا الطراز بخلاف استغلال الفراغات المتاحة على طائرات الركاب مما يزيد من القدرة الاستيعابية لشحن البضائع في ظل زيادة حجم الصادرات المصرية.