شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تتألق في منتدي شباب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، في فعاليات منتدي شباب الجامعات الذي أقيم بمعهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من27 وحتى 31 يناير 2019 بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة والمشرف العام على المعهد وبمشاركة طلاب وطالبات 27 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

حيث حصلت الجامعة على المركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية وفازت بها الطالبة دينا عبداللطيف الدمرداش بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام كلية الآداب كما حصلت الطالبة مريم عصام عبدالفتاح بكلية الحقوق على المركز الأول في القصة القصيرة وحصلت الجامعة على المركز الثاني عام في المجال الرياضي في جميع الألعاب .

ومن جانبه أعرب «عبدالباري»، رئيس الجامعة عن سعادته بهذه النتائج المتميزة حيث قدم التهنئة للفائزين وللدكتور أحمد شاكر رائد الفوج ومحمد متولي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب مؤكداً على تواصل إنجازات جامعة الزقازيق وطلابها خلال مشاركاتهم في مختلف اللقاءات والفعاليات على المستوى الداخلي والدولي وتمثيلهم المشرف وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة.