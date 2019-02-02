شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: تحليل «DNA» يكشف نسب الملوك وتاريخ المومياوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن تحليل «DNA» يكشف نسب الملوك وتاريخ المومياوات المكتشفة.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من خلال إجراء تحليل «DND» لتوت عنخ أمون تم اكتشاف أنه ابن اخناتون.

وأشار الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات إلى أن هناك مومياء لم يتم معرفة إلى تاريخها وأسم صاحبها ومن خلال مجموعة اسنان موجودة بجانب المومياء تم إجراء تحليل «DNA» واكتشاف أن ذلك الاكتشاف إلى الملكة حتشبسوت.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن أحد المكتشفين أخد عينات من الموميات من أحد الموميات تم اكتشاف أن الأسرة الأولى بدأت منذ 5619.