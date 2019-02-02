الخليج 365: القوات المسلحة والشرطة يقضون على خلية إرهابية بالصحراء الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها إعلان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة نجحت بالتعاون مع الشرطة المدنية فى القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد تحت عنوان "رجال القوات المسلحة والشرطة يقضون على خلية إرهابية بالصحراء الغربية.. المتحدث العسكرى: قتل 8 إرهابيين شديدى الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعى بالظهير الصحراوى غرب البلاد" - الرئيس يعقد اجتماعا موسعا لبحث الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. السيسى يوجه بتوسيع دائرة التعاون مع الأشقاء الأفارقة.. الرئيس يؤكد ضرورة تفعيل القوى الناعمة بالقارة واستعداد القاهرة لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل المشترك لآفاق أرحب - باحثة أمريكية: تحيز القناة القطرية للإخوان واضح.. الغرب يفضخ تلون «الجزيرة » ويكشف الدعاية الزائفة.. الدوحة وضعت استراتيجية ممنهجة لاستخدام دعم الحركات الموالية للجماعة لبناء نفوذها الإقليمى.. والقناة تنشر المحتوى الناقد لليهود وأمريكا بـ«العربية» فقط - هشام صاحب مشروع أثاث مكتبى قصة نجاح جديدة لـ"المشروعات الصغيرة" - «الآثار » تعلن أول اكتشافات 2019 من المنيا.. 3 آبار تضم مقابر تحوى مومياوات وتوابيت حجرية وفخار فى تونة الجبل.. العنانى: انتظروا اكتشافات جديدة.. وسفراء 11 دولة: لحظة ممتعة - محمد هنيدى لـ"الخليج 365" نجاح "3أيام فى الساحل" فاق توقعاتى.. وسأعرض المسرحية فى كل دول العالم - لمناقشة أزمة الدورى.. اتحاد الكرة يدعو الأندية لاجتماع الأربعاء - «التعليم» تنتهى من طباعة كتب «الترم» الثانى وتسلمها للمديريات.. مصادر: توفير كتب أولى ثانوى مع التابلت.. و «المالية » توقع عقود إنشاء 24 مدرسة لغات - منظمة التعاون الاقتصادى ترفع تصنيف مصر لـ «جاذبة للاستثمار».. "سحر نصر": رفع التصنيف يساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى - ميركاتو الشتاء.. رياح الملايين تهب على الكرة المصرية



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