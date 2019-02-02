شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يتوجّه غداً إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المُقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري سيشهد تباحثاً وتبادلاً للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبيّن العربي والأوروبي في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتي ستستضيفها مصر، يومي 24 و25 فبراير الجاري.

واختتم حافظ، مشيراً إلى أن القمة العربية الأوروبية المُرتقبة تُعد هي الأولى من نوعها، وتأتي على ضوء حرص الطرفين العربي والأوروبي على الدفع بأوجه التعاون وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية.