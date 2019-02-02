مُدان في قضايا حاول الهرب من الشرطة عن طريق مواسير الصرف فسقط من الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أًصيب مُدان في قضايا مخدرات، وسرقة وحيازة سلاح ناري، بكسر في القدم، إثر سقوطه من الطابق الخامس، اثناء محاولته الهرب من الشرطة.

التفاصيل بدأت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تنفيذ الأحكام بطلخا باستهداف محكوم عليه سبق اتهامه في 6 قضايا "سلاح ناري، وسرقة، ومخدرات، ومحكومة عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، إلا أنه أًصيب بكسر في قدمه، اثناء محاولته الهرب عقب وصول القوات واستشعاره بقدومها عن طريق النزول على إحدى المواسير بالطابق الخامس حيث انزلقت قدميه، وسقط على سطح عقار مجاور لمنزله.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.