"المرور": القبض على 41 سائق تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية، والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. أسفرت الحملات عن ضبط 24 ساعة من ضبط 7423 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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