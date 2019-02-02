

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارة نقل محملة برأس ماشية من قائدها تحت تهديد السلاح بالمنوفية. وأعلنت الداخلية تفاصيل الواقعة، التي بدأت ببلاغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية، من سائق سيارة نقل محملة برأس ماشية، وتاجرين، يفيد قيام "مجهولين" بحوزة أحدهم فرد خرطوش باستيقافهم بطريق فرعى وسط الزراعات من أشمون باتجاه مدينة منوف، والاستيلاء على السيارة بحمولتها ومبلغ مالي وفروا هاربين.

أمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط 5 متهمين مقيمين بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية تم ضبطهم ماعدا أحد المتهمين.

وضبط الأمن بحوزة المتهمين على فردي خرطوش وطلقتين وسلاح أبيض والسيارة النقل المبلغ بسرقتها.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وأرشدوا عن هاتفين محمولين خاصين بالمجني عليهما، والسيارة النقل المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، ورأس الماشية المستولي عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تلاحق زعيم "عصابة شبين القناطر" بسبب سرقة "مواشي" أشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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