السجن المشدد 5 سنوات لمهندس زور محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لمهندس استشاري، والحبس سنة مع الشغل لـ3 متهمين، وبراءة آخر في قضية تزوير محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "يحيى.ز"، مهندس استشاري حر، و"محجوب.ر"، متعهد حفلات، و"عبدالرحيم.م" أمين شرطة، و"عبدالخالق.م" مراقب أمن بالشركة المصرية للخدمات البترولية، و"غريب.ع" مالك محل كوافير، اشتركوا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي "بطاقة رقم قومي" منسوب صدوره لقطاع الأحوال المدنية على غرار المحررات الصحيحة.

واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، بواسطة إخطار تخصيص مبان وعقد تخصيص أرض إسكان

فيلات، نسبوا فيهما صدورهما لهيئة المجتمعات العمرانية "جهاز تطوير مدينة القاهرة الجديدة" بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة.

وأشارت التحقيقات، إلى استعمام المتهمين المحررات المزورة بأن قدموها إلى المجني عليه "محمد .ع" مع علمهم بتزويرها بغية تمكنهم من الاستيلاء على أمواله، عن طريق إيهامه بملكية المتهم الثاني لقطعة الأرض محل الواقعة.