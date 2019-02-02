أخبار مصر | المؤتمر الدولي لشعبة العلوم الطبية بـ"العلميين" يوصي بمتابعة تطور العلوم والتكنولوجيا بالعالم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤتمر الدولي لشعبة العلوم الطبية بـ"العلميين" يوصي بمتابعة تطور العلوم والتكنولوجيا بالعالم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصي المؤتمر الدولى السنوى لشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، ورئيس المؤتمر، والدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة، والكيميائي صلاح النادي أمين النقابة، والدكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية، والدكتورة مها سالم أمين شعبة العلوم الطبية، رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور عبدالغفار عزمي عضو مجلس النقابة، بدعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي وتوافقاً مع رؤية القيادة السياسية المصرية بإعتبار عام 2019 هو عام التعليم.

وكانت نظمت شعبة العلوم الطبية بالنقابة مؤتمرها الدولي السنوي برعاية وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "المؤتمر الدولي للتطبيقات الحديثة في العلوم الطبية"، ويهدف إلى العمل على نشر الثقافة العلمية ورفع الوعي العلمي، والعمل على ارتباط جميع المشتغلين بالعلوم وتوثيق الروابط بينهم، ومتابعة تطور العلوم والتكنولوجيا في العالم والعمل على تطويرها داخل البلاد، كما يوصي للعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية.

وحضر هذا المؤتمر أكثر من 1000 فرد من علماء وخبراء واستشاريبن واخصائيين وطلاب من مختلف القطاعات الطبية من علميين وأطباء بشريين وأسنان وصيادلة وبيطريين وزراعيين، وقد خلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات للعمل عليها في الفترة القادمة منها:

-زيادة الاهتمام بامتلاك تكنولوجيا وطنية من خلا تطبيق البحوث قبل النشر العالمي للأبحاث ودعم الدولة للاستفادة من هذا التطبيق.

-تعظيم الاستفادة من القطاع الوقائي بهدف تحسين الصحة العامة.

-العمل علي انشاء معاهد ومراكز بحثيه مجهزة ومتخصصه تابعة لكليات العلوم بمختلف الجامعات المصرية.

-استحداث توصيف وظيفي للمهن العلميه الحديثة المتعلقة بالعلوم الطبية وتطبيقاتها.

-دعم التدريب والتعليم المستمر سواء عن طريق النقابة أو وزارة الصحة والمراكز البحثية المتخصصة لرفع كفاءة أعضاء شعبه العلوم الطبيه.

-تنمية الصناعة الوطنية لإنتاج الأجهزه والكيماويات المعمليه محليا للحد من السوق الاحتكاري الخارجي.

-تأسيس ودعم إنشاء البورد المصرى فى مجال التحاليل الطبية والتواصل مع وزارة الصحة لاعتماده ودعمه ليكون رخصة موحدة للمتخصصين في التحاليل الطبية.

-نبذ الصراع المهني في مجال العلوم الطبية ودعوة جميع العاملين بالمجال الطبى للتكامل من أجل المصلحة العامة للمريض المصري.

-تشكيل لجنة وطنية من أعضاء شعبة العلوم الطبية بالنقابة العامة ومختلف الفروع بالمحافظات للرقابة والتوجيه لمعامل التحاليل الطبية الخاصه بالعلميين بعد إعتماد اللائحة التنفيذية لهذه اللجنة من مجلس النقابة العامة وهو ما يتيحه قانون النقابة 80 لسنه 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنه 1983 للحفاظ على كرامة مهن العلوم الطبية.