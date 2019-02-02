أخبار مصر | "شكري" يتوجّه غدًا إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري "العربي – الأوروبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يتوجّه غدًا إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري "العربي – الأوروبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، غدا، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المُقرر عقده يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري سيشهد تباحثاً وتبادلاً للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبيّن العربي والأوروبي في مختلف المجالات.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتي ستستضيفها مصر، يومي 24 و25 فبراير الجاري.

واختتم حافظ، بأن القمة العربية الأوروبية المُرتقبة تُعد هي الأولى من نوعها، وتأتي على ضوء حرص الطرفين العربي والأوروبي على الدفع بأوجه التعاون وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية.