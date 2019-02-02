شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إغلاق طرق سريعة جزئيًا بسبب «الشبورة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت خدمات الإدارة العامة للمرور، السبت، طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين والطريق الدائري الإقليمي جزئيًا ولمدة ساعتين، بسبب الشبورة المائية، والتي تسببت في انخفاض مستوى الرؤية بشكل أفقي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5676 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، السبت، إن ذلك جاء «تنفيذاً لإستراتيجيتها بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور».

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5676 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2224 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.