مصر | عاجل.. جنايات المنيا تحيل أمين الشرطة المتهم بقتل مسيحي ونجله إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جنايات المنيا تحيل أمين الشرطة المتهم بقتل مسيحي ونجله إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة الجنايات بالمنيا بإحالة أوراق مصطفى خليفة أمين الشرطة المتهم بقتل مسيحي ونجله أمام كنيسة بمدينة المنيا إلى فضيلة المفتى، لإبداء الرأي بشأن إعدامه.
وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات واستمعت لأقوال كافة الشهود الواقعة الذين أكدوا ارتكاب المتهم لتلك الجريمة، وضمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى التي أشارت إلى إصابة المجنى عليهما بعيارين ناريين مما أودى بحياتهما وما أسفر عنه فحص السلاح الناري المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه صالح للاستخدام وسبق استعماله بتاريخ معاصر للواقعة كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة والمتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه لجريمته وقد أورد ذلك التقرير أن تلك المقاطع جميعها صحيحة.
كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه لجريمة قتل المجنى عليهما عمدا باستخدام سلاحه الأميرى، على النحو الذي يتساند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.
وكان المتهم قام بإطلاق النار على كمال عماد ووالده عماد كمال صادق، يعملان في المقاولات على خلفية مشادات كلامية بسبب أعمال رفع هدم منزل أمام الكنيسة التي يحرسها الرقيب.
بعد انتهاء القوات المسلحة من ترميمها.. أجراس كنيسة ملوي تدق من جديد (صور)
افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بملوي بمحافظة المنيا التي تم حرقها خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة فى 2013 بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد أن انتهت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من إعادة ترميمها بالكامل.
ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته خلال الاحتفال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفًا، أن ما وعد به الرئيس أوفى به وأن الدولة المصرية جعلت التعايش المشترك حقيقة يمكن رصدها.
ومن جانبه أكد محافظ المنيا على سعادته البالغة على مشاركته في مناسبة وطنية كافتتاح كنيسة إنجيلية مصرية على أيدي قواتها المسلحة التي تمثل ترسيخ لدور مصر الأصيل على نشر ثقافة المواطنة.
تقع الكنيسة على مساحة 1552 مترا مربعا وتتكون من أربع مبانى أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحى، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسى مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعى أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثانى يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.
وتعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشآت المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التى انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق والتدمير.