مصر | عاجل.. جنايات المنيا تحيل أمين الشرطة المتهم بقتل مسيحي ونجله إلى المفتي

قضت محكمة الجنايات بالمنيا بإحالة أوراق مصطفى خليفة أمين الشرطة المتهم بقتل مسيحي ونجله أمام كنيسة بمدينة المنيا إلى فضيلة المفتى، لإبداء الرأي بشأن إعدامه.

وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات واستمعت لأقوال كافة الشهود الواقعة الذين أكدوا ارتكاب المتهم لتلك الجريمة، وضمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى التي أشارت إلى إصابة المجنى عليهما بعيارين ناريين مما أودى بحياتهما وما أسفر عنه فحص السلاح الناري المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه صالح للاستخدام وسبق استعماله بتاريخ معاصر للواقعة كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة والمتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه لجريمته وقد أورد ذلك التقرير أن تلك المقاطع جميعها صحيحة.

كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه لجريمة قتل المجنى عليهما عمدا باستخدام سلاحه الأميرى، على النحو الذي يتساند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.

وكان المتهم قام بإطلاق النار على كمال عماد ووالده عماد كمال صادق، يعملان في المقاولات على خلفية مشادات كلامية بسبب أعمال رفع هدم منزل أمام الكنيسة التي يحرسها الرقيب.