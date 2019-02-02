أخبار مصر | تعرف على "مدرسة العروبة" المقرر افتتاحها غدا بحضور وزيري التضامن والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "مدرسة العروبة" المقرر افتتاحها غدا بحضور وزيري التضامن والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الغد، برفقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وحسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، والسفير الياباني بمصر، افتتاح أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة والتى قامت بها جمعية تكاتف بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية.

هذا وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة 6 مليون جنيه منها 4 مليون جنيه و800 ألف مقدمة من الجانب الياباني و20% من اجمالى التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف، حيث شملت أعمال التطوير الأثاثات والتجهيزات والتطوير الانشائى وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وأولياء الأمور، كما شملت الأعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالب وطالبة مقابل 451 طالب وطالبة مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.

وتعد مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة بالجيزة، هى المدرسة الثانية و التى قامت الجمعية بتطويرها من خلال التعاون مع البرنامج اليابانى والمدرسة رقم 25 والتى قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بنى سويف – السويس.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.