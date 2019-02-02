أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح غدا مدرسة بإمبابة بعد تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح غدا مدرسة بإمبابة بعد تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة، غداً الأحد، وهي أحد المدارس التي قامت جمعية "تكاتف" بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس وبني سويف، وقد تكلف تطويرها ٦ مليون جنيه.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن أى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر أحداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.

وأسفرت الحملة عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ٪.

وقالت "والى"، إننا نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات " أنت البطل " والتي تم اعدادها مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من ( 9 الي 13 عام)، ﻭانه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 الاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي و إدمان المخدرات، في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.

وأوضحت "والى" إنه سيتم نشر هذا العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة باستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة (كمرحلة آولي ) خلال عام 2019 ويقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان 27 الف متطوع بكافة المحافظات.

وأشارت "والى" إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة( انت أقوى من المخدرات) مع اللاعب الدولي مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.