أخبار مصر | رئيس الوزراء: البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة الأعلى في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة الأعلى في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار الدكتور. مصطفى مدبولى إلى أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلي برج فى أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجاري وإداري، والنصف الأعلى بنشاط سكني، ثم الربع الأخير بنشاط فندقي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تنفذها شركة "CSCEC الصينية” وتضم 20 برجاً يتوسطها أعلي برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة، مشدداً على ضرورة عدم التوقف عن تنفيذ الأعمال ولو لساعة واحدة.

رئيس الوزراء يتابع نتائج تنفيذ برنامج المدرسة الأفريقية الصيفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج برنامج المدرسة الأفريقية الصيفية 2063 الذي تم تنفيذه بمشاركة 23 دولة أفريقية، وعُقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لمدة 10 أيام، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تكثيف التعاون مع القارة الأفريقية، وتعزيز الإهتمام بالأنشطة المشتركة مع دول القارة السمراء.

جاء ذلك في تقرير تلقاه من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول فعاليات "المدرسة الإفريقية الصيفية 2063" التي نفذها مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي وبالشراكة مع كلية الدراسات الإفريقية العليا كشريك أكاديمي.

وأشار الوزير إلى أن "مدرسة إفريقيا 2063" تعد باكورة إسهامات وزارة الشباب والرياضة ضمن تحضيرات رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي 2019، وعرض جانباً كبيراً من فعاليات المدرسة التي تضمنت عقد العديد من المحاضرات وورش العمل، وتنظيم عدد من الزيارات، ولقاء شخصيات بارزة.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا البرنامج التوعوي الذي يأتي كترجمة عملية لتوصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم 2018، وتطلعات أجندة أفريقيا 2063، كما يتزامن مع تحضيرات مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وأكد مدبولي أن "البرنامج" يعدُ تجربة رائدة، حيث يدفع نحو تحقيق التكامل بين دول وشعوب القارة الأفريقية، وتدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الشبابية.

وأوضح الوزير أن فعاليات "المدرسة الأفريقية الصيفية 2063" تضمنت عقد جلسات عمل تناولت موضوعات تهم القارة الأفريقية، في مقدمتها "التنمية"، و"مستقبل الاستثمار"، و"مكافحة الإرهاب"، و "دعم المرأة الأفريقية"، و"الدبلوماسية المائية"، و"المناخ"، و"الصحة"، و"الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد"، و"البروتوكول والإتيكيت"، و"القوة الناعمة والذكية لمصر في أفريقيا"، إلى جانب عقد 3 ورش عمل حول تفعيل ميثاق الشباب الإفريقي حول كيفية صياغة المبادرات الخاصة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجال الوعي الإفريقي.