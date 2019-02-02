أخبار مصر | برلماني يشيد بأسلوب وزيري السياحة والآثار في الترويج للسياحة عالميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بأسلوب وزيري السياحة والآثار في الترويج للسياحة عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن حرص الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار وعدد من السفراء على القيام بجولة على كورنيش النيل بمدينة المنيا بالحناطير، بدأت من فندق حورس شمال المدينة حتى ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف، بأنه أفضل وسيلة غير تقليدية لتشجيع السياحة المصرية والترويج لها عالميًا خاصة مع وجود السفراء والسياح الأجانب.

وقال "صدقى"، فى بيان له، إنه يجب على وزراء السياحة والآثار والثقافة والطيران المدنى والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والأوقاف والتنمية المحلية، القيام بمهامهم فى الترويج للسياحة المصرية بأساليب غير تقليدية على غرار ما فعله وزيرا السياحة والآثار، مطالبًا من وزراء الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى تنظيم رحلات داخلية للشباب وتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات لمختلف المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

وكان وزيرا السياحة والآثار، قد زارا المنطقة الأثرية فى قرية بنى حسن الشروق التابعة لمركز أبوقرقاصً وكان فى استقبال الوزيرين والسفراء واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار.

وحرص الوزيران والسفراء على انتظار لحظات الغروب بمقابر بنى حسن لالتقاط صور تذكارية لتلك اللحظة، كما تفقد الوزيران المنطقة الأثرية بتل العمارنة ومن المقرر أن يشارك وزراء السياحة والآثار، فى الاحتفالية التى تُقيمها جامعة المنيا اليوم السبت؛ للإعلان عن كشف أثرى كبير داخل منطقة تونا الجبل فى مركز ملوى.